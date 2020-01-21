В Тольятти в ДТП пострадала автомобилистка Столкнулись две вазовские легковушки.

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ДТП произошло в 14:40 в Тольятти. Женщина - водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ - 21083», при начале движения по ул. Победы со стороны ул. Шлютова в направлении ул. Радищева не уступила дорогу находящемуся в движении транспортному средству. Она столкнулась с автомобилем «Лада Веста» под управлением мужчины 1975 года рождения. В результате ДТП пострадала виновница аварии, ей было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.