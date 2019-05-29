В Сызрани по горячим следам задержали разбойника, напавшего на пенсионерку по ошибке
29 мая 2019 13:01
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В дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» поступило сообщение от жительницы города Сызрань 1957 года рождения. Женщина сообщила, что стала жертвой разбойного нападения. Инцидент произошел в одном из домов на улице Акифьева в городе Сызрань.
Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел установили, что в частный дом, где проживала потерпевшая, проник мужчина и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал отдать ему имеющиеся у пенсионерки деньги. Женщина попыталась дать отпор злоумышленнику, но он ударил ее. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, потерпевшая отдала мужчине деньги в размере 1050 рублей. Получив желаемое, злоумышленник скрылся.
Вскоре предполагаемый злоумышленник был задержан. Им оказался ранее судимый за кражу уроженец города Сызрань 1975 года рождения.
Задержанный сознался в содеянном и рассказал, что в дом к потерпевшей попал, разбив окно. По словам мужчины, он намеревался похитить имущество из дома своего знакомого, но перепутал адрес. Осознав ошибку, подозреваемый не стал отказываться от своих планов. Однако в комнату зашла хозяйка жилплощади. Тогда мужчина, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал отдать ему имеющиеся у пенсионерки деньги. Денежные средства подозреваемый потратил на личные нужды.
О разбое возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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