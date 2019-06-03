В Самарской области женщина на иномарке сбила кабана
3 июня 2019 13:46
109
ДТП произошло в Кинельском районе 2 июня в 23:55. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что женщина 1962 года рождения, управляя автомобилем «Хайма 7», двигаясь со стороны г. Бугуруслан в направлении г. Самара, допустила наезд на кабана, перебегавшего дорогу слева на право, после чего совершила съезд с дороги на разделительную полосу с последующим наездом на металлическое ограждение.
В результате ДТП водитель пострадала, получила телесные повреждения и бригадой скорой помощи была доставлена в районную больницу, в последствии отпущена домой.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
1 июня 2019 17:40
Законом также вводится наследственный договор, который представляет собой соглашение по поводу будущего наследства между потенциальным наследодателем с одной... Закон
430
1 июня 2019 16:35
Павел Коньков руководил Ивановской областью с 2013 по 2017 год. В октябре 2017 года досрочно освобожден от должности по собственному желанию. Закон
440
29 мая 2019 21:37
Об аресте ходатайствовало следствие, его поддержала прокуратура. Закон
306
28 мая 2019 22:48
Посольство РФ уже потребовало немедленно освободить гражданина России. Закон
277
28 мая 2019 19:45
Они занимались подводной охотой на Волге в нерестовый период. Закон
335
28 мая 2019 16:53
И предотвратили ущерб правообладателю товарного знака «Guссi» на 5 миллионов рублей. Закон
403
27 мая 2019 20:36
С началом каждого нового этапа в уголовном процессе все более явственными становятся предпосылки, что виновные в хищениях понесут справедливое наказание, а... Закон
344
Происшествия
3 июня 2019 13:46
Затем она наехала на металлическое ограждение. Происшествия
108
3 июня 2019 13:16
Авария произошла в районе пересечения ул. Стара-Загора и Ташкентской. Происшествия
154
3 июня 2019 12:58
Там произошло короткое замыкание. Происшествия
123
Криминал
2 июня 2019 10:29
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в покушении на грабеж. Криминал
327
1 июня 2019 11:28
Со слов задержанного, запрещенное вещество он хранила для личного употребления. Криминал
362
31 мая 2019 14:52
Два бивня и три их фрагмента представляют особую культурную ценность. Их примерная стоимость —больше 650 тысяч рублей. Криминал
317
Видео
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
126
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
169
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
379
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
666
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
890
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
15441
Фоторепортажи
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
526
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
480
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
612
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
523
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
956
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
900
Мероприятия