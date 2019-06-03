В Самарской области женщина на иномарке сбила кабана

109

ДТП произошло в Кинельском районе 2 июня в 23:55. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что женщина 1962 года рождения, управляя автомобилем «Хайма 7», двигаясь со стороны г. Бугуруслан в направлении г. Самара, допустила наезд на кабана, перебегавшего дорогу слева на право, после чего совершила съезд с дороги на разделительную полосу с последующим наездом на металлическое ограждение.В результате ДТП водитель пострадала, получила телесные повреждения и бригадой скорой помощи была доставлена в районную больницу, в последствии отпущена домой.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает облМВД.