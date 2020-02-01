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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самарской области из-за тумана объявлен жёлтый уровень опасности

1 февраля 2020 12:55
106
В Самарской области из-за тумана объявлен жёлтый уровень опасности
Видимость будет 500 метров и менее.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» «Объявлен желтый уровень опасности. До конца дня и вечером 01.02.2020 местами в Самарской области сохранится туман при видимости 500 метров и менее».

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи)
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