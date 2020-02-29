В Самаре водитель сбил женщину на зебре
29 февраля 2020 10:56
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28 февраля в Самаре произошло ДТП. Водитель 1987 г.р., управляя автомобилем «Хенай», следуя по ул. Ташкентская, в районе пр. Карла Маркса сбил женщину. При повороте налево в направлении ул. Алма-атинская, водитель не выполнил требование ПДД - не уступил дорогу пешеходу, и наехал на женщину 1955 г.р., которая пересекала проезжую часть пр. Карла Маркса по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина была госпитализирована, сообщает облМВД.
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