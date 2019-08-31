В Самаре уже больше 60 человек завили об отравлении роллами

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В Самаре возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).Напомним, период с 1 по 23 августа 2019 года сотрудники ООО Ресторан «Фарфор в Самаре» осуществили хранение, производство в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, в связи с чем, в период с 23 по 29 августа 2019 года в медицинские учреждения Самарской области обратилось 63 человека, с признаками пищевого отравления, которые приобретали продукцию в указанном предприятии.Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Фото: pixabay.com