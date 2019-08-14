В Самаре стали чаще сбивать пешеходов
14 августа 2019 12:28
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ДГ проанализировал данные официальной статистики ГИБДД и нанес на интерактивную карту информацию обо всех ДТП с пешеходами в Самаре, которые произошли за три года (2016, 2017 и 2018). Наезды на детей, закончившиеся травмами или смертью ребенка, выделены в отдельную категорию.
Наибольший рост пришелся на 2018 год: если в 2015-2017 годах под машину попадали по 540-550 жителей Самары, то в 2018 году жертвами наезда стали 626 человек, из них 109 — дети. Рост большой: 15% для взрослых, 10% для детей. И противоположный общероссийской тенденции: в целом по стране в 2018 году было сбито на 6,2% меньше пешеходов, чем в 2017 году.
В 2015 году на Дыбенко от Авроры до ул. Советской Армии пешеходов не сбивали, только двое попали под машину на парковке у «Космопорта». В 2016 году — одна жертва на улице Ивана Булкина, со стороны парковки «Леруа Мерлен».
В 2017 году администрация Самары решила отремонтировать улицу Дыбенко. Немедленно после окончания ремонта между улицами Отважной и Советской Армии были сбиты двое детей, один из них — насмерть.
В 2018 году на отремонтированном участке Дыбенко под машину попали шесть человек. Не помогают ни светофоры, ни ограждения, ни разметка.
Десять самых опасных для пешеходов улиц Самары
Московское шоссе: 25 жертв, трое погибли.
Проспект Кирова: 21 жертва, включая четверых детей. Двое взрослых погибли.
Ул. Ново-Вокзальная: 18 жертв.
Ул. Ташкентская: 17 жертв.
Ул. Победы: 17 жертв.
Ул. Ново-Садовая-Демократическая: 16, двое погибли.
Ул. Гагарина: 16.
Проспект Металлургов: 11 жертв, из них один погиб.
Ул. Вольская: 10 жертв, двое погибли.
Ул. Дыбенко: 10 человек, 1 погиб.
Пять самых опасных пешеходных переходов в Самаре
Ул. Промышленности — Бельский переулок. Четыре жертвы, включая двух детей. Нерегулируемый переход. Еще одного ребенка в 2018 году сбили рядом, на углу Промышленности и Крейсерной. В большом районе от ул. Партизанской до Набережной реки Самара дети учатся в двух корпусах школы № 91, разделенных улицей Промышленности. До 2017 года это были две разные школы — № 91 и № 151. На переходе у Бельского переулка жертв в 2016-2017 годах не было, на Крейсерной также сбили одного ребенка. Все дети попали под машину в течение учебного года.
Ул. Дыбенко — ул. Отважная. Четыре жертвы. Регулируемый переход.
Ул. Димитрова, 45. Нерегулируемый переход. На этом переходе — 12 жертв за три года, из них четыре в 2018 году, включая одного ребенка. О переходе водителей предупреждает разметка, односекционный светофор и множество знаков. Не помогает.
Ул. Масленникова — ул. Подшипниковая, три жертвы. Нерегулируемый переход.
Ул. Гаражная — ул. Революционная, три жертвы. Нерегулируемый переход.
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