В Самаре приставы демонтировали павильон на набережной Волги

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В отделе судебных приставов по Самарскому району возбуждены два исполнительных производства в отношении общества с ограниченной ответственностью. Одно исполнительное производство о демонтаже незаконного строения и второе – об освобождении самовольно занятого земельного участка площадью 33,7 кв. м. на набережной реки Волга между спусками улиц Некрасовской и Льва Толстого. Суд обязал должника-организацию демонтировать за свой счет, расположенный на этом земельном участке павильон и привести участок в пригодное для использования состояние.В связи с тем, что должник не исполнил решение суда добровольно, судебные приставы привлекли подрядную организацию для демонтажа незаконного строения и приведения участка в пригодное состояние. Все расходы по исполнительным производствам взыщут с должника-организации. За неисполнение решения суда в срок должнику придется оплатить исполнительский сбор на общую сумму 100 тысяч рублей.