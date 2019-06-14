В Самаре ликвидирована мастерская по переделке оружия

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13 июня в результате проведенного УФСБ России по Самарской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность преступной группы, причастной к незаконному изготовлению, переделке и сбыту огнестрельного оружия и боеприпасов.С поличным при попытке сбыта переделанного под стрельбу боевыми патронами охолощенного пистолета «Р-411» задержаны жители Самары «С» и «Ч». В ходе обследования адресов регистрации и проживания «С» и «Ч» обнаружены и из незаконного оборота изъяты 3 пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, боеприпасы к ним калибра 9 мм в количестве 33 штук, основные части оружия, специальное оборудование. Ликвидирована мастерская по переделке оружия, организованная по адресу проживания «С».В настоящее время следственным отделом Управления решается вопрос о возбуждении уголовных дел.