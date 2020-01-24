В Самаре ищут водителя, сбившего мужчину на Мориса Тореза/Энтузиастов
24 января 2020 13:01
105
Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, авария произошла в минувший вторник, 21 января, в 20.00. Водитель за рулем легкового автомобиля (предположительно, кроссовер) серебристого цвета ехал на улице Мориса Тореза со стороны Авроры в направлении Советской Армии. В районе дома №1 на улице Энтузиастов при повороте он сбил 60-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу на «зеленый» свет. Водитель, не оказав помощь пострадавшему, скрылся с места ДТП. Мужчина с травмой руки самостоятельно обратился в больницу.
Всем, кому что-либо известно о личности, местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах ДТП, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846)951-91-21, 89277566676, 020 (102 с мобильного), пишет "Самарская газета".
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
23 января 2020 21:55
После затянувшегося на полгода судебного разбирательства арбитраж отказал компании «Прокат» в удовлетворении иска к фирме «Парсел-инвест». Закон
484
23 января 2020 20:44
Компании Туренко оказались в эпицентре скандала, связанного с поставками больницам просроченных латексных перчаток. Закон
284
23 января 2020 16:20
Ответчиком по иску Дениса Севостьянова стала компания «Алибаба.КоМ РУ» — оператор популярной торговой площадки Tmall. Закон
311
22 января 2020 21:57
Более полугода назад суд вынес решение об изъятии ребенка из семьи, однако «бабушка» не хотела отдавать мальчика. Закон
302
22 января 2020 20:05
Суды нескольких инстанций корыстную инициативу Романа Лебедева не поддержали и во взыскании отказали. Закон
323
21 января 2020 22:20
Защита 42-летнего Заура Новрузова продолжает настаивать на невиновности своего доверителя. Закон
377
21 января 2020 14:23
Также он заплатит штраф в 1 миллион рублей. Закон
417
Происшествия
24 января 2020 13:10
Товар изъят. Происшествия
146
24 января 2020 13:01
Пострадавший с травмой руки самостоятельно обратился в больницу. Происшествия
104
24 января 2020 10:39
Он признан виновным в нарушении авторских прав. Происшествия
161
Криминал
24 января 2020 12:22
Два преподавателя получили от студентов денежные средства за проставление отметок о сдаче зачета. Криминал
155
24 января 2020 11:48
У них изъято почти 1,4 кг наркотических средств. Криминал
139
24 января 2020 11:43
Он пытался дать взятку в размере 50 тысяч рублей. Криминал
146
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
309
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1835
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
654
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1548
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1293
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
864
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
880
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1316
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1425
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1683
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2778
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3310
Мероприятия