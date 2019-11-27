В Самаре иномарка Audi столкнулась с трамваем

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ДТП произошло во вторник, 26 ноября, в Самаре на ул. Ташкентской. Водитель за рулем иномарки Audi столкнулся с трамваем, сообщает облМВД.Овария произошла около дома № 88. Автомобилист не уступил дорогу трамваю Т-3"М".В результате произошло столкновение на трамвайных рельсах. Травмы получил водитель иномарки, он попал в больницу.