В Приволжском районе задержали местного жителя, грубо нарушившего ПДД
14 декабря 2019 10:30
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В ходе установления личности автолюбителя выяснилось, что безработный, ранее неоднократно судимый за кражи местный житель 1985 года рождения в августе текущего года был признан виновным в нтрезвом вождении, и по решению мирового судьи подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев.
Госавтоинспекторы передали информацию о задержании гражданина в дежурную часть, и на место была направлена следственно-оперативная группа. Дознаватель провел осмотр места происшествия, зафиксировал обстановку и собрал материал проверки.
Для дальнейшего разбирательства нарушитель доставлен в территориальный отдел полиции. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине может грозить до двух лет лишения свободы, сообщает облМВД.
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