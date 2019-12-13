В Отрадном учителя наказали за перевод детей через дорогу в неположенном месте

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Прокуратурой города Отрадного в ходе мониторинга сети Интернет обнаружена размещенная одним из пользователей социальной сети видеозапись о переходе организованной группы детей проезжей части в неположенном месте.Проверкой установлено, что 04.12.2019 28 учеников 2 класса одной их школ г. Отрадного в сопровождении учителя двигались по ул. Пионерской в сторону ул. Гайдара с целью посещения Музея истории города.При этом учитель, переводивший группу детей через проезжую часть не по пешеходному переходу, не остановился в начале колонны и не дождался перехода дороги всей группой, не обернулся с целью убедиться в том, все ли дети перешли дорогу, а проследовал вперед по пути движения, в связи с чем дети фактически двигались по проезжей части одни без контроля со стороны сопровождающего. Кроме того, предупредительные элементы, указывающие на пересечение дороги организованной группой детей, учителем не использовались.Также установлено, что решение о посещении детьми музея принято учителем без уведомления администрации образовательного учреждения.В отношении учителя возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает облпрокуратура.