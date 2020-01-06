В Красноярском районе пенсионерка незаконно зарегистрировала иностранцев

83

В ходе профилактического мероприятия участковые уполномоченные полиции отдела ОМВД России по Красноярскому району выявили факт фиктивной постановки иностранных граждан на учет.Полицейские установили, что в декабре текущего года 64-летняя пенсионерка, жительница районного центра, за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировала в своей квартире, расположенной в одном из частных домов, иностранных граждан - уроженцев одного из государств СНГ, заведомо зная, что проживать они там не будут. В настоящее время отделом дознания в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.