В Красноярском районе пенсионерка незаконно зарегистрировала иностранцев
6 января 2020 11:01
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В ходе профилактического мероприятия участковые уполномоченные полиции отдела ОМВД России по Красноярскому району выявили факт фиктивной постановки иностранных граждан на учет.
Полицейские установили, что в декабре текущего года 64-летняя пенсионерка, жительница районного центра, за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировала в своей квартире, расположенной в одном из частных домов, иностранных граждан - уроженцев одного из государств СНГ, заведомо зная, что проживать они там не будут. В настоящее время отделом дознания в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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