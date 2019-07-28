В Кинельском районе из незаконного оборота более 800 литров алкоголя

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В ходе обхода административного участка в дачном массиве поселка Алексеевка сотрудники службы участковых уполномоченных МО МВД России «Кинельский» зафиксировали факт нахождения и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции в одном из торговых киосков.В ходе проверки полицейские установили, что реализация алкогольных напитков осуществлялась жителем Самары 1984 года рождения, который ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения.Собран проверочный материал, из оборота изъято 822, 65 литра алкогольной и спиртосодержащей продукции на общую сумму 92 340 рублей. Составлены протоколы об административных правонарушениях, сообщает облМВД. Вся спиртосодержащая жидкость изъята и направлена на экспертизу.