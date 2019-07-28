В Кинельском районе из незаконного оборота более 800 литров алкоголя
28 июля 2019 12:16
97
В ходе обхода административного участка в дачном массиве поселка Алексеевка сотрудники службы участковых уполномоченных МО МВД России «Кинельский» зафиксировали факт нахождения и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции в одном из торговых киосков.
В ходе проверки полицейские установили, что реализация алкогольных напитков осуществлялась жителем Самары 1984 года рождения, который ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения.
Собран проверочный материал, из оборота изъято 822, 65 литра алкогольной и спиртосодержащей продукции на общую сумму 92 340 рублей. Составлены протоколы об административных правонарушениях, сообщает облМВД. Вся спиртосодержащая жидкость изъята и направлена на экспертизу.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
25 июля 2019 22:49
Исполнять высшую меру наказания начнут с декабря. Умерщвлять планируется особо жестоких преступников и садистов. Закон
332
25 июля 2019 15:46
В Самаре в полицию в период времени с апреля по июль 2019 года обратились девять человек с заявлениями о пропаже велосипедов. Закон
368
25 июля 2019 09:33
В здании не соблюдались требования пожарной безопасности. Закон
1114
24 июля 2019 21:31
Воробьев был задержан 4 июля в рамках дела о госизмене. Закон
302
24 июля 2019 20:38
Военизированные машины объезжают пробку в мкр Волгарь. Закон
3742
24 июля 2019 17:57
Сотрудники армянской Генпрокуратуры обратились к российским коллегам с просьбой о передаче дела для уголовного преследования. Закон
342
23 июля 2019 17:43
Сумма незаконного денежного вознаграждения составила 1 350 000 рублей. Закон
464
Происшествия
28 июля 2019 13:18
В этом же водоеме 22 июля утонул 16-летний подросток. Происшествия
109
28 июля 2019 12:25
Инцидент произошел под Москвой. Происшествия
104
28 июля 2019 12:16
Спиртному проведут экспертизу. Происшествия
96
Криминал
27 июля 2019 10:44
Инцидент произошел на улице Ново-Промышленной. Криминал
412
26 июля 2019 10:18
Она присвоила переведенное ей чужое детское пособие. Криминал
243
25 июля 2019 23:14
Личность нападавшего установлена. Отмечается, что он нанес не менее 20 ножевых ранений. Криминал
436
Видео
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
416
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
313
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
487
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
426
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
339
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
475
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
104
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
485
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
771
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
678
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
882
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
887
Мероприятия