В Чапаевске пассажирский поезд сбил мужчину
29 июля 2019 10:50
104
Сотрудники правоохранительных органов выяснили обстоятельства происшествия на железной дороге в Чапаевске. 27 июля здесь пассажирский поезд сбил мужчину.
— Происшествие случилось в 19:10. Состав ехал по маршруту Оренбург — Москва. Он сбил 51-летнего мужчину, — рассказала 63.RU помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.
Как оказалось, мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте, перед приближающимся поездом. При этом пешеходный переход находился всего в двух метрах от места происшествия.
Мужчина остался жив. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
25 июля 2019 22:49
Исполнять высшую меру наказания начнут с декабря. Умерщвлять планируется особо жестоких преступников и садистов. Закон
339
25 июля 2019 15:46
В Самаре в полицию в период времени с апреля по июль 2019 года обратились девять человек с заявлениями о пропаже велосипедов. Закон
373
25 июля 2019 09:33
В здании не соблюдались требования пожарной безопасности. Закон
1117
24 июля 2019 21:31
Воробьев был задержан 4 июля в рамках дела о госизмене. Закон
307
24 июля 2019 20:38
Военизированные машины объезжают пробку в мкр Волгарь. Закон
3746
24 июля 2019 17:57
Сотрудники армянской Генпрокуратуры обратились к российским коллегам с просьбой о передаче дела для уголовного преследования. Закон
344
23 июля 2019 17:43
Сумма незаконного денежного вознаграждения составила 1 350 000 рублей. Закон
473
Происшествия
29 июля 2019 12:27
Россияне пожаловались на получение фальшивых квитанций. Происшествия
6
29 июля 2019 12:05
Об этом в твиттере сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Происшествия
44
29 июля 2019 10:50
Мужчина с травмой попал в больницу. Происшествия
102
Криминал
29 июля 2019 11:48
Задержанный намеревался сбыть наркотик закладочным способом. Криминал
51
29 июля 2019 09:53
На деньги от продажи ворованного он купил еды. Криминал
113
27 июля 2019 10:44
Инцидент произошел на улице Ново-Промышленной. Криминал
441
Видео
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
448
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
327
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
495
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
431
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
343
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
478
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
384
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
672
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
776
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
682
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
885
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
890
Мероприятия