У Кировского вещевого рынка в Самаре нашлись новые собственники с пропиской в Солнцево
11 ноября 2019 10:51
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О том, что крупнейшим в Самаре рынком владеет московская компания «Аксинья», стало известно при рассмотрении судом Ленинского района уголовного дела полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова, пишет СО ОНЛАЙН.
Скандал вокруг Дмитрия Сазонова стартовал в июле 2018 года, когда его задержали в момент получения взятки от бывшего сослуживца Александра Орлова. После ухода из органов МВД Орлов работал у ИП Сергея Ашенбреннера — финансиста и управленца на Кировском вещевом рынке. На тот момент Кировский вещевой был зоной интересов сразу двух преступных группировок — самарской «законовской» и московской «солнцевской».
«Солнцевских» в лице авторитета Петра Горбатых (он же Петя-боксер) привел в Самару лидер «законовской» ОПГ Александр Законов, убитый в 2004 году. Самарская группировка в начале 2000-х переживала не лучшие времена, начался отстрел ее лидеров, на бизнес претендовали другие местные представители оргпреступности, поэтому коллаборация с влиятельными москвичами усилила позиции «законовских» и практически свела к нулю все сторонние конфликты.
Сотрудничество с «солнцевскими» продолжилось и при сменившем Законова Алексее Рыжове. Рыжов руководил группировкой до момента своей смерти в июле 2016 года. Затем его сменил Сергей Гафуров.
Как считает следствие, Дмитрий Сазонов неформально взаимодействовал и с Рыжовым, и с Гафуровым, которые якобы ежемесячно передавали ему «за общее покровительство» через Орлова сначала по 300 тыс. руб., затем по 100 тыс. руб. Ставки снизились после закрытия большей части городских рынков, подконтрольных «законовским».
Летом 2017 года Гафуров попал в следственный изолятор и позднее был осужден, и деньги Сазонову до июля 2018 года якобы продолжал выдавать Сергей Ашенбреннер.
Суд допросил Ашенбреннера как свидетеля, и он помимо прочего поведал, кто сейчас владеет Кировским рынком. На соответствующий вопрос гособвинителя Святослава Михайловского Сергей Ашенбреннер ответил: «До 2000-х <владела> «Вега-С», потом «Саммос», потом «Аксинья». Таинственную «Аксинью» удалось найти. Компания зарегистрирована по адресу: Москва, улица 50 лет Октября, 4 (район Солнцево). Общество создано в 2010 году, специализируется на операциях с недвижимостью. Одним из учредителей «Аксиньи» является преемник покойного Петра Горбатых Александр Сбитнев, о котором Сергей Ашенбреннер говорил на допросе еще в период предварительного следствия.
Фото pixabay.com
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