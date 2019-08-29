Сегодня суд Кировского района начнет рассмотрение уголовного дела гендиректора РКЦ «Прогресс»
29 августа 2019 12:46
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Гендиректора РКЦ отстранили от должности в начале 2018 года, и большим скандалом это не стало. Итоги проверки Роскосмоса, выявившей многомиллионные нарушения на предприятии Кирилина, на тот момент уже были — пусть не детально — но достаточно хорошо известны. За полтора года до отца под следствие попала дочь Кирилина Светлана, ранее возглавлявшая на предприятии управление финансами и внешнеэкономической деятельностью.
В вину г-ну Кирилину вменили переплату почти в 2 млн евро при покупке гидравлического пресса немецкой компании Schuler. Посредником при покупке оборудования стала фирма «Союзобщемашимпорт», давно сотрудничавшая с «Прогрессом».
Как посчитали позднее следователи, действия Кирилина позволили победить в конкурсе участнику, «не обладающему достаточными трудовыми ресурсами и необходимым техническим оснащением для поставки», что повлекло для РКЦ дополнительные расходы, в связи с заключением отдельных дополнительных договоров и привлечением новых соисполнителей.
Статья «Растрата в особо крупном размере» появилась в деле Александра Кирилина после того, как он поощрил денежными компенсациями своего зама Сергея Тюлевина, тоже находящегося под следствием. В январе–феврале 2017 года Тюлевин получил несколькими перечислениями 3,562 млн руб. Следствие считает, что Александр Кирилин действовал, «цинично относясь к нормам российского законодательства о труде», пишет СО ОНЛАЙН.
Фото: pixabay.com
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