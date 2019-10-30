Продать машину жительница Самарской области смогла только после оплаты долгов

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В отделе судебных приставов Безенчукского района Самарской области на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с гражданки О. задолженности за коммунальные услуги на общую сумму 43 тысячи рублей в пользу управляющей компании.В рамках исполнительного производства установлено, что гражданка О. является владелицей автомобиля марки «Chevrolet». Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении ее транспортного средства.В связи с тем, что запрет помешал гражданке О. продать автомобиль, женщина полностью оплатила долг перед управляющей компанией.Исполнительное производство окончено.