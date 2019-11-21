Нарушитель Правил охоты в Самарской области привлечён к ответственности

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В декабре 2018 года гражданин в нарушение требований п.53.1 Правил охоты, передвигался по территории охотничьего хозяйства «Новобуянское» м.р.Красноярский Самарской области на автомобиле иностранного производства с расчехленным, заряженным охотничьим огнестрельным оружием системы «ВПО 209» калибра 366 без разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки.В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.8.37 КоАП РФ, который направлен для рассмотрения в суд.Ему назначили административное наказание в виде лишения права осуществления охоты сроком на 1 год, сообщает Департамент охоты и рыболовства региона.