Мэрия Самары не может оградить горожан от бродячих псов
13 января 2020 12:00
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В Самаре уже второй год не могут решить проблему отлова агрессивных бродячих псов. По плану 2019 года необходимо было убрать с улиц около 2000 собак. Но подрядчик так и не нашелся. В 2020 году сумму, предназначенную за голову животного увеличили до 2500 рублей, план снизили до 1100 собак. Прошедшие в середине декабря 2019 года торги также признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
Тем временем горожане постоянно жалуются на агрессивных псов, чье поведение стало более опасным с приходом зимы. При этом мэрия может пытаться отловить животных только собственными силами, привлекая сотрудников специальных служб.
Данная практика малоэффективна, о чем чиновники и информируют в письмах. В ответ на просьбу убрать стаю с одной из улиц города, департамент городского хозяйства и экологии сообщил, что силами бригады была отловлена только одна собака. Также в письме сообщалось о принятии ФЗ No 498 от 27.12.2018 года «Об ответственном обращении с животными».
«Согласно законодательству, обращение с животными должно основываться на принципах нравственности и гуманности, в частности, как к существу, способному испытывать эмоции и физические страдания», – указано в письме за подписью замруководителя департамента Александра Андриянова.
При этом в бюджете Самарской области до 2022 года деньги на содержание животных в приютах не заложены. Каким образом обеспечить безопасность горожан, чиновники так же не уточняют, пишет "ФедералПресс".
Напоминаем, что по факту нападения бродячих псов в Тольятти в декабре 2019 года заведено уголовное дело. Тогда несовершеннолетний ребенок отделался легкими телесными травмами, девочку спасли проходящие мимо мужчины.
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