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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Крупный пожар в Сызрани: горит дом около железнодорожного вокзала

5 ноября 2019 12:20
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Крупный пожар в Сызрани: горит дом около железнодорожного вокзала.
Экстренные службы стягиваются на место серьезного ЧП в Сызрани.

Утром 5 ноября Сызрани огнеборцы работают на тушении крупного возгорания.

Как передает корреспондент КТВ-Луч с места событий, ЧП произошло по адресу: улица Вокзальная, 19, что располагается неподалеку от железнодорожного вокзала Сызрань-1.

Сообщается, что огонь вспыхнул под кровлей строения, начав затем стремительно распространяться внутрь.

Площадь возгорания оценивается в 80 квадратных метров.
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