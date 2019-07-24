Крупный пожар: в Тольятти ночью горело кафе на 1600 м2

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В 00 час. 38 мин. 24 июля 2019 года поступило сообщение о пожаре по адресу г.о. Тольятти, Центральный р-н, Комсомольское шоссе.Горело здание кафе на 1600 м2.В 02 час. 04 мин. объявлена локализация пожара.В 03 час. 46 мин. объявлена ликвидация пожара.В результате пожара пострадал 1 человек.На ликвидацию пожара от МЧС России привлекались 62 человека личного состава и 16 единиц техники.Причина пожара устанавливается, сообщает облМЧС.