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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Из самарского ТЦ «Гудок» по тревоге эвакуировали 500 человек

21 декабря 2019 12:46
133
Из самарского ТЦ Гудок по тревоге эвакуировали 500 человек
Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

Утром в субботу, 21 декабря, в гипермаркете «Лента», расположенном в торговом центре «Гудок», сработала пожарная сигнализация. Из здания эвакуировали 500 человек, в том числе 70 детей.

— Вызов к нам поступил в 10:21. Пожарно-спасательные подразделения автоматически были направлены по повышенному рангу вызова — «Пожар № 2», — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожарные проверили помещения, но возгорания не нашли. Они выяснили, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

Такое уже происходило в октябре. В «Ленте» также сработала пожарная сигнализация. Тогда причиной было пригорание пищи на кухне гипермаркета, пишет 63.ру.


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Комментарии


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