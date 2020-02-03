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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Аэропорт Томска приостановил работу после аварийной посадки самолёта из Екатеринбурга

3 февраля 2020 09:59
92
Аэропорт Томска приостановил работу после аварийной посадки самолёта из Екатеринбурга
Посадка и вылет всех рейсов задерживаются, на месте ЧП работает транспортная полиция.

Томский аэропорт приостановил работу после аварийной посадки самолёта Bombardier авиакомпании "РусЛайн". Рейсы из Москвы будут перенаправлены в новосибирский аэропорт Толмачёво. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную службу томской воздушной гавани.

— В связи с нахождением воздушного судна на взлётно-посадочной полосе аэродрома и необходимостью его обследования до 11:00 (07:00 мск) работа аэропорта приостановлена, — рассказала собеседница агентства.

Вылет и прибытие всех рейсов в аэропорту Томска задерживаются. На месте происшествия работает транспортная полиция.

Ранее самолёт из Екатеринбурга совершил аварийную посадку в Томске, у него повредилось шасси.
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