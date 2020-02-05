За вырубку дубов в Богатовском возбудили уголовное дело
5 февраля 2020 13:33
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Незаконная вырубка лиственных пород сырорастущих деревьев дуба подозреваемым причинила ущерб ГКУ СО «Самарские лесничества» Нефтегорского лесничества Богатовского участкового лесничества Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области на сумму 169 793 рубля.
В результате изучения уголовного дела обвинительное заключение утверждено прокурором района и направлено в Богатовский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу, сообщает облпрокуратура.
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