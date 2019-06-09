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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сызрани школьник получил множественные травмы, упав с дерева

9 июня 2019 12:32
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В Сызрани школьник получил множественные травмы, упав с дерева
Горожан просят внимательней следить за детьми.

Одиннадцатилетний мальчик получил множественные травмы, упав с дерева, с высоты почти двухэтажного дома. Как пишут «Волжские вести», ребенок поступил в детское хирургическое отделение второй городской больницы на Образцовской площадке.

- Пришлось повозиться, чтобы привести ребенка в норму, - сообщил изданию хирург высшей категории, заведующий отделением детской хирургии ГБ №2 Роман Макаров.

Медики предупреждают, что летом повышается двигательная активность детей. Качели, горки, катание без шлемов на досках, велосипедах и роликах нередко приводят к печальным последствиям. Кроме того, опасны оставленные родителями без присмотра уксусная эссенция, марганцовка и лекарственные препараты, пишет КТВ-Луч.
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