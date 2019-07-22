В Самарской области два ребенка пострадали в ДТП

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ДТП произошло в Красноярском районе 21 июля на автодороге Москва-Челябинск. Водитель мужчина 1980 года рождения, управляя автомобилем Киа Церато, ехал со стороны г. Москвы в направлении г. Челябинска.Он неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с автомашиной Лада Калина, выполнявшей маневр левого поворота на ул. Придорожную с. Красный Яр. В результате ДТП несовершеннолетние пассажиры автомобиля Киа Церато мальчики 2010 и 2014 года рождения получили травмы головы. Дети находились на заднем пассажирском сидении, пристегнутые в детских удерживающих устройствах. Пострадавшим оказана медицинская помощь, сообщает облМВД.