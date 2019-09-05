В Самаре молодой человек на самокате пострадал в ДТП
5 сентября 2019 11:58
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ДТП произошло вечером 4 сентября в Самаре. 23-летний молодой человек, управляя электросамокатом, двигался по улице Свободы со стороны улицы Металлистов в направлении улицы Севастопольская. По предварительной версии полицейских, молодой человек нарушил ПДД и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», под управлением мужчины 1981 года рождения (стаж вождения 13 лет), двигавшимся по улице Юбилейная со стороны проспекта Металлургов в направлении улицы Победы. В результате ДТП водитель электросамоката получил травмы и был направлен на амбулаторное лечение, сообщает облМВД.
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