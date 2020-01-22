В Самаре ищут водителя, который сбил женщину-пешехода и уехал

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Сотрудники полиции, в ходе выезда на место дорожно-транспортного происшествия установили, что 20 января 2020 года в 20 часов 30 минут, неустановленный водитель (предположительно мужчина), управляя неустановленным легковым автомобилем (предположительный государственный регистрационный знак «219»), двигаясь по дворовому проезду у дома 40 по ул. Челюскинцев со стороны пр. Ленина, в направлении ул. Мичурина при движении задним ходом допустил наезд на пешехода женщину 1937 года рождения, на проезжей части дворового проезда. Водитель транспортного средства, не оказав помощь пострадавшей, с места ДТП скрылся.Всем, кому что-либо известно о личности, местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел.: 8(846)951-91-21, 89272961735, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное и приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.