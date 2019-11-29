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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Минобороны объяснили, что за светящийся объект был в небе над Самарской областью

29 ноября 2019 13:50
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В Минобороны объяснили, что за светящийся объект был в небе над Самарской областью
Странное явление заметили в Тольятти, Самаре, Отрадном.

Вечером 28 ноября жители в Самарской области делились в соцсетях фотографиями необычного светящегося объекта в небе и гадали, что же это. Кто-то утверждал, что это комета, а кто-то шутил — "НЛО", "машина Гарри Поттера", "новое изобретение Илона Маска".

Оказалось, что видели в небе ракету "Тополь-М". Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Минобороны РФ, пишет "Волжская коммуна".

"С Государственного центрального межвидового полигона "Капустин Яр" в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового комплекса "Тополь", — сообщили также представители Минобороны на официальном сайте.

Учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне в Казахстане.
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