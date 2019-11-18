В Камышлинском районе легковушка врезалась в грузовик

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ДТП 17 ноября в Камышлинском районе. Водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем «Лада 217230», следовал со стороны с. Камышла в сторону автодороги М-5 Урал. Двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении, в результате чего допустил столкновение с грузовым автомобилем «Скания», под управлением мужчины 1975 года рождения. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Лада 217230», ей было назначено амбулаторное лечение.В целом за 17 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими. При этом 7 человек получили ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб, сообщает облМВД.