На парковке в Самаре водитель сбил ребенка

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ДТП произошло в Самаре вечером 5 ноября. 43-летний водитель (стаж вождения 23 года) управляя автомобилем «Мазда» двигался задним ходом по парковке около дома 4а на улице Дачная. По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбитель допустил наезд на 8-летнего мальчика, бежавшего по парковке. В результате ДТП пешеход получил травмы и после оказания медицинской помощи отпущен домой, сообщает облМВД.