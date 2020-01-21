Самарский чиновник привлечен к уголовной ответственности за приобретение наркотиков

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Прокуратурой Промышленного района города Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего чиновника.Судом установлено, что главный специалист департамента городского хозяйства и экологии администрации г.о. Самара в октябре прошлого года, находясь на рабочем месте по Коммунистической, д.17 «а», через сеть Интернет с помощью мобильного телефона отправил сообщение о намерении приобрести наркотическое средство, перевел денежные средства в системе «Киви кошелек». В тот же день вечером на ул. Стара-Загора в г.Самаре он приобрел два свертка с наркотическим средством гашиш, массой 9,12 гр., которое хранил при себе до момента задержания.Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 7000 рублей, сообщает облпрокуратура.