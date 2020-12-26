В Пестравском и Большечерниговском районах Самарской области – новые руководители

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В двух муниципальных районах сменились главы.

Руководить Пестравским районом будет Сергей Ермолов, ранее занимавший пост первого заместителя главы. Большечерниговским – Алексей Акимов, руководивший районным управлением сельского хозяйства. Напомню, накануне Дмитрий Азаров в итоговом интервью анонсировал смены глав двух южных районов области. "Связано это и с моими визитами на территорию, с жесткими оценками, и с обращением людей, которые живут в тех или иных районах или городах. На мнение людей реагировать буду всегда", - заявил губернатор. И вот от слов к делу. Оба кандидата успешно прошли конкурсную процедуру на пост главы своего района.



Новые главы не назначены, а избраны, так как прошли конкурсную процедуру отбора.

В Пестравском районе смена главы связана с обращениями жителей (то, о чем говорилось в интервью в приведенной цитате). Смена в Большечерниговском районе связана с другими причинами, в том числе с низкими показателями результативностями.