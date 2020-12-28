Телефон для мамы, прогулка с дельфинами и «чтобы никто не болел» — о чем мечтают дети

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Детские мечты исполняют депутаты всех уровней, весь актив партии в регионах и руководство «Единой России». Дети из Башкирии, Забайкальского края, Нижегородской и Псковской областей получат подарки от секретаря Генсовета партии Андрея Турчака. Он снял открытки с «Елки желаний», установленной в Центральном исполкоме партии.

Одно из них загадал восьмилетний Саша из Нижнего Новгорода. Мальчик проходит длительное лечение и мечтает посетить самый большой минералогический музей в России. Крупнейшая коллекция минералов хранится в Минмузее РАН имени А. Е. Ферсмана в Москве. Мечта Саши исполнится, как только будут сняты эпидемиологические ограничения в столице.

Семилетняя Ариана из Башкирии получила в подарок от Андрея Турчака интерактивную игрушку, о которой писала организаторам акции «Елка желаний» — динозавра Ти-Рекс. А двенадцатилетний Исмаил из Ленинградской области – коньки, о которых давно мечтал. У мальчика сложное заболевание и он очень хочет выйти на лед. Теперь Исмаил будет учиться кататься вместе с ребятами на катке рядом с домом.

«Это добрая традиция, и я очень рад, что имею возможность в очередной раз присоединиться к ней. Действительно, нет ничего дороже улыбок детей», — говорит Андрей Турчак.

«Единая Россия» участвует в акции второй год подряд. Партийные «Елки желаний» установлены во всех региональных отделениях. Мечту 15-летнего Андрея из Ленинградской области о цветном принтере исполнил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов. Руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Неверов стал Дедом Морозом для подростков областной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы-Смоленск» — дети, борющиеся с разными заболеваниями, попросили на Новый Год электрогитару, планшет и компьютерное кресло.

Семилетний Кирилл из Москвы мечтал о цифровом пианино. В самый канун праздников его желание исполнил врио заместителя секретаря Генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин. Мама мальчика рассказала, что ребенок очень счастлив — и теперь сможет учиться в музыкальной школе.

Желание 9-летней Алисы из Нефтегорска Самарской области — фигурные коньки и защитные наколенники. Его исполнит депутат Госдумы Александр Хинштейн. Подарок девочке передадут в канун Нового года.

Новогодние мечты детей исполняют губернаторы-секретари региональных отделений партии. 14-летняя Алия из Дзержинска пожелала побывать в Москве на праздники. Она уже два года занимается в художественной школе, любит рисовать, интересуется архитектурой. Губернатор Нижегородской области, секретарь реготделения «Единой России» Глеб Никитин поможет ей осуществить мечту.

«Алия всегда хотела побывать на Красной площади, посмотреть на удивительную архитектуру Москвы. Вместе с мамой девочка также совершит обзорную автобусную экскурсию и сможет побывать на одном из столичных катков», — рассказал Глеб Никитин.

Он добавил, что перед поездкой девочке подарили коньки. Выбрать их помог главный судья по хоккею с шайбой первенства Приволжского федерального округа по Дзержинску Сергей Якушев.

Иван и Антон из Ивановской области живут в деревне. Мальчикам очень нужны были гаджеты – для учебы и просто связи. Иван попросил ноутбук, а Антон телефон — но не для себя, а для мамы, потому что волновался, что не сможет с ней связаться в нужный момент. Желания детей исполнил депутат Госдумы Юрий Смирнов.

А в семье Куликовых Родниковского района Ивановской области уже побывали Дед Мороз и Снегурочка. Наталья Куликова, молодая мама, воспитывает шестерых детей — и каждый из них мечтает о своем. Маленький Егор обратился к Деду Морозу с необычной просьбой — мальчик загадал в подарок небьющуюся посуду для его большой семьи, так как его маленькие братья и сестры не всегда могут удержать кружки и чашки. А старшая дочь попросила микроволновую печь, чтобы готовить самостоятельно и радовать своих домашних вкусными блюдами.

У восьмилетнего Матвея из Саранска — трудности с движением и развитием речи. Но он очень хочет выздороветь и завести друзей. А еще — пообщаться с дельфинами. Сенатор Владимир Литюшкин подарил мальчику и его маме курс дельфинотерапии в Нижнем Новгороде.

«Мы невероятно обрадовались, когда узнали о таком предновогоднем подарке. Мы перенесли несколько операций, пробовали лечение различными препаратами. Сейчас очень надеемся, что дельфинотерапия поможет нам добиться положительного результата», — рассказала мама Матвея.

Пятилетний Руслан стал первым, чью открытку сняли с «Елки желаний» в исполкоме «Единой России» в Республике Коми. В своем письме мальчик попросил подарить ему мольберт, «чтобы рисовать солнышко каждый день». Мечта мальчика сбылась — руководитель регионального отделения партии Сергей Усачёв приехал к нему в гости, чтобы вручить долгожданный подарок. Первым рисунком Руслана стало сердце.

«Он очень доволен, это действительно была его мечта. Руслан даже до конца не поверил, что она сбылась. Проснувшись с утра, он спросил, правда ли приходил дядя и подарил ему мольберт или это ему приснилось. Узнав, что это был не сон, он очень обрадовался и сразу побежал дальше рисовать», — рассказала мама Руслана Антонина Рубцова.

В Астраханской области исполнилась мечта 10-летнего Юры. Он воспитанник центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок». Увлекается футболом, рисованием, хорошо учится, любит театр. Увидеть жизнь за кулисами — его давняя мечта. Воплотить ее в жизнь помог спикер регионального парламента Игорь Мартынов. На экскурсии Юра задавал много вопросов о декорациях, актерах, о том, как им удается запоминать тексты ролей. Во время прогулки за сценой он увидел огромную лампу Алладина, потер ее и загадал свое самое заветное желание — обрести семью.

Но, пожалуй, главную мечту не только детей, но и взрослых выразил семилетний Дима из Алтайского края.

«Дорогой Дед Мороз! Меня зовут Дима. Я хочу, чтобы в Новом году никто не болел, и мы ходили учиться в школу!», — написал он на открытке, которую смастерил сам.

«Елка желаний» побудила депутата-волонтера, заместителя Председателя Самарской Губернской Думы Екатерину Кузьмичеву сменить деловой костюм на костюм Деда Мороза для того, чтобы исполнить мечту пятилетнего Рустама из Тольятти. Мальчик с особенностями здоровья попросил велосипед, но хотел получить этот подарок от самого Деда Мороза. Екатерина Кузьмичева решила исполнить пожелания Рустама слово в слово. Поэтому в двери тольяттинской семьи постучался настоящий «Дедушка Мороз» с четырехколесным велосипедом.

Акция «Елка желаний» впервые прошла в 2018 году. Тогда было исполнено почти восемь тысяч детских желаний. В этом году — уже больше десяти тысяч. Свои мечты на «Елке желаний» оставляют тяжелобольные дети, дети-инвалиды и ребята из малоимущих семей. Исполнить их можно до конца февраля 2021 года.

В этом году праздник для тех, кому нужна поддержка, организуют и волонтеры «Единой России» — по всей стране они украшают елки в ковид-госпиталях, привозят подарки семьям медиков и ветеранам, устраивают праздники в интернатах для детей. В новогодние каникулы в обычном режиме продолжат работу волонтерские центры партии — добровольцы будут обеспечивать медиков горячими обедами, развозить их по вызовам к пациентам, помогать в приемных покоях больниц, доставлять продукты и лекарства больным на дому, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"