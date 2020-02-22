Жириновский предложил провести учения на границе США и Мексики
22 февраля 2020 18:33
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В пятницу представитель американского оборонного ведомства заявил, что США провели учения на случай российского ядерного удара по Европе. По его словам, "сценарий учений включал внештатную ситуацию в Европе, где идет война с Россией и Россия решает ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО".
"Давайте мы на мексиканско-американской границе проведём такие же учения. Что скажут американцы?", - спросил Жириновский во время присуждения званий "Почетный кремлёвец" в Московском высшем общевойсковом командном училище. Одним из обладателей почетного знака стал Жириновский, трансляция велась в прямом эфире в социальной сети "ВКонтакте".
Лидер ЛДПР подчеркнул, что Россия "наносит" ответные удары в мирное время только в теории, а США проводят учения у границ РФ, что куда более опасно.
"Они стоят у наших границ – в наглую. Как Наполеон, как Гитлер. Опять те же полчища, те же страны с самым страшным оружием и отрабатывают учения - ответный удар. Ты учения проводишь, чтобы нанести удар, ответный мы сделаем", - заключил Жириновский.
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