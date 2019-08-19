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Новости /  Политика /  Политика региона  

Владимир Путин прибыл во Францию на встречу с Макроном

19 августа 2019 19:21
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Это однодневный рабочий визит.
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Марсель. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий. Это однодневный рабочий визит.

У российского лидера запланирована встреча с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Они обсудят двусторонние отношения и ключевые международные проблемы. Встреча состоится в форте Брегансон.

Экс-глава МИД Франции советовал Парижу успеть наладить отношения с Россией раньше Трампа. 


Фото: © kremlin.ru/life.ru
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Комментарии



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