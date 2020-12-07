В Самарской области обсуждают возможность изменения схемы избрания регионального парламента

174

В новом созыве губернской думы одномандатников может оказаться втрое больше, чем списочников. Такие изменения, по версии некоторых источников газеты «Самарское обозрение», лоббирует партия «Единая Россия». Цель — занять еще больше мест в областном парламенте, в который оппозиционным партиям проще провести своих кандидатов по спискам, чем по округам.



В то же время другие источники, а также эксперты издания полагают: существенно менять систему из-за несколько оппозиционеров — лишняя трата времени и ресурсов. «Неединороссов» в думе сейчас и так немного (8 из 50 депутатов, все — списочники), и даже это число удержать на выборах 2021 года КПРФ, ЛДПР и «СР» будет нелегко.



Откуда тогда упорные разговоры о переходе на систему 75/25 вместо нынешнего соотношения одномандатников и списочников 50/50? Упорство, с которым в кулуарах дискутируются изменения, издание связывает с действующей нарезкой округов. Перед выборами 2016 года ее сформировала команда тогдашнего губернатора Николая Меркушкина, разрезав большинство городов и районов на несколько частей и скомпоновав так, что избираться одномандатнику без поддержки «сверху» стало очень сложно. И не только кандидату от оппозиции, проигравшей в итоге все округа. Получить приличный результат оказалось сложнее и единороссам, если они пытались выиграть выборы самостоятельно, без поддержки административного и партийного ресурса. Зато они становились более зависимы от «Белого дома». При этом, правда, и населению — если оно хотело лично добраться до своего депутата — приходилось нелегко, так как некоторые округа были растянуты на 100-170 км.



Неудивительно, что как только регион покинул Николай Меркушкин, к новому губернатору Дмитрию Азарову пошли обращения с просьбой вернуть прежнюю нарезку. Однако закон не позволяет менять ее чаще одного раза за 10 лет, если нет серьезных оснований. Таким основанием как раз и может быть соотношение числа одномандатников и списочников. Еще вариант — изменение числа депутатов: по нормам в Самарской области может быть от 48 до 96 депутатов СГД.



Принципиальное решение по этому вопросу в «белом доме» пока не принято. Время для него есть — до весны 2021 года. Скорее всего, это решение будет зависеть от того, изменится ли формат избрания Госдумы, пишет СО ОНЛАЙН.