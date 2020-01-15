В Москве Дмитрий Азаров принял участие в Гайдаровском форуме

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В этом году его программа включает 85 сессий различных форматов, посвященных обсуждению актуальной российской повестки и того, как на нее влияет мировая ситуация. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участи в панельной дискуссии «Современное государственное управление: госслужба новой формации». Как Глава субъекта-лидера регионального развития, Дмитрий Азаров поделился с коллегами опытом в вопросе выстраивания грамотной кадровой политики областного Правительства, которая позволяет достигать заметных, в том числе и на федеральном уровне, результатов в социально-экономическом развитии губернии и реализации национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным.«Тема подготовки, отбора, развития кадров – это определяющая тема для стратегии опережающего развития нашей страны, – отметил Дмитрий Азаров. – Зачастую вопросы эффективности связаны с тем, как разумно распорядиться деньгами. И в этом вопросе ключевой момент – это кадры. Тема, безусловно, крайне важная, и Самарская область здесь не исключение, поэтому мы предприняли свои шаги, активно включились в те разработки, которые сегодня ведутся на федеральном уровне».Работа по привлечению высококвалифицированных кадров к решению стратегических задач на уровне региона была начата в 2018 году. В частности, к работе над ключевыми проектами привлекаются полуфиналисты, финалисты и победители всероссийского конкурса «Лидеры России». Именно такой командой была разработана единая концепция развития кадрового потенциала региона – информационная система «Кадросфера». Это информационный ресурс, аккумулирующий всю информацию о государственной и муниципальной службе, о социально значимых проектах, о возможностях профессионального и личностного роста для каждого жителя региона.«Сами эти лидеры – молодые, энергичные, подготовленные уже люди — предложили нам проект, платформу «Кадросфера». Причем мы сделали большой замах: сформировать не просто команду Правительства, а команду региона, потому что мы понимаем, что нам «капитаны», лидеры, подготовленные управленцы нужны в каждой отрасли, не только в государственном и муниципальном управлении», – акцентировал внимание участников дискуссии Дмитрий Азаров.Несмотря на то, что работа над платформой еще до конца не завершена, уже с 50 крупнейшими промышленными предприятиями Самарской области подписаны соглашения о сотрудничестве, ведется интеграция их запросов относительно вакансии, вносятся рекомендации по развитию кадровой платформы.«Наше внимание к кадровой работе находит отклик среди жителей области. На протяжении трех лет проведения конкурса «Лидеры России» самое большое количество участников в ПФО – из Самарской области, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Такая активность, которую нам удалось «зажечь» среди молодых людей, смотивировать их поучаствовать в конкурсе по развитию собственных компетенций, для нас очень важна и дорога».Глава региона также рассказал о том, что с помощью специалистов РАНХиГС был проведен анализ существующей системы управления кадрами в Правительстве Самарской области, в результате которого были выделены приоритетные направления развития как «Кадросферы», так и системы в целом. «Первый критерий – это служение общественным интересам, – сказал Глава 63-го региона. – Хочу еще раз вернуться к главному событию дня, имею ввиду послание Президента страны Владимира Владимировича Путина. Президент говорил о служении Родине, обществу. Этот критерий в своей работе мы определили как ключевой при отборе кандидатов по пост государственных и муниципальных служащих».Второй немаловажный критерий – нормативность. При рассмотрении кандидатов на должности госслужащих в регионе проводится комплексная оценка их ценностно-мотивационного профиля. Каждый кандидат проходит тест, в котором предлагается ответить на вопросы о приоритетах профессиональной деятельности, стиле работы и характеристиках личного поведения в различных ситуациях. Это позволит обеспечить единый подход к оценке кадрового потенциала для принятия максимально эффективных кадровых решений, оптимизировать подбор образовательных программ и оценки качества обучения служащих и резервистов.Особое внимание в Самарской области также уделяется веб-ассессменту действующих государственных и муниципальных служащих. За время новогодних каникул 140 госслужащих региона высшего уровня уже прошли тестирование, по результатам которого проведена оценка эффективности их деятельности и управленческого потенциала. Планируется, что в ближайшее время тестирование руководящего состава региональной команды будет продолжено.«Мы начали проект «Кадросфера» как локальный, региональный проект, но я хочу РАНХиГС поблагодарить за то, что вы подключились к проекту, и дальнейшее его развитие у нас идет совместно. Уверен, что он будет жизнеспособным, – обратился Дмитрий Азаров к проректору академии Дмитрию Буташину. – Задача крайне амбициозная – построить кадровую платформу для всего региона, но мы понимаем, какой сегодня кадровый голод. Потребность в квалифицированных, компетентных кадрах есть не только в структурах власти, но и на предприятиях всех уровней. Очень надеемся, что эта платформа будет оказывать значительную помощь как управленцем высшего уровня, так и и начинающим специалистам».Участники дискуссии выразили заинтересованность в проекте и отметили уникальный опыт Самарской области в кадровой политике. «Проект «Кадросфера» достаточно глубоко проработан и действует, остаётся только пожелать успеха», – отметил проректор РАНХиГС. По завершении панельной дискуссии участники договорились более детально изучить презентованные проекты, чтобы перенять лучшие региональные практики, передает пресс-служба облправительства.