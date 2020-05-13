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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских

13 мая 2020 16:39
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Они могут получить права вскрывать машины и проникать в жилые помещения для задержания лиц. Расширяется перечень обстоятельств для применения огнестрельного оружия.
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты. Документ опубликован в среду в думской электронной базе данных, передает ТАСС.

"Полиция в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность <...> наделяется правом осуществлять вскрытие транспортного средства", - говорится в пояснительной записке. Также полицейские смогут вскрыть машину для обеспечения общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, при угрозе теракта, для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления (или граждан, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление), для пресечения преступления.

Правоохранители смогут воспользоваться этим правом и для применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если есть основания полагать, что нарушитель находится в состоянии опьянения. Еще одно основание для вскрытия машины - осмотр автомобиля или груза, если есть основания полагать, что там находятся без спецразрешения предметы, изъятые из гражданского оборота.

Собственник должен быть проинформирован в срок до 24 часов с момента вскрытия автомобиля, в его отсутствие посторонние в транспортное средство не должны допускаться. Устанавливается, что сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный при вскрытии транспортного средства, если вскрытие было проведено по основаниям и в соответствии с законодательством.


Оцепление жилых домов и применение оружия

Кроме того, законопроектом закрепляется право полиции проводить оцепление (блокирование) территорий, жилых помещений, строений и других объектов. В настоящее время в законе "О полиции" прописано право сотрудников блокировать участки местности. В границах оцепления полиция сможет осуществлять личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, осмотр транспортных средств и перевозимых грузов. Если гражданин отказывается от осмотра, правоохранители вправе не допускать его проход на оцепленную территорию.

Расширяется перечень обстоятельств, при которых сотрудник полиции вправе применить огнестрельное оружие: в соответствии с действующим законодательством это попытка задерживаемого приблизиться, сократив при этом указанное полицейским расстояние, или прикоснуться к его огнестрельному оружию. Инициативой предлагается установить, что применить оружие дозволено также в случае, когда задерживаемое лицо пытается "совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции".

Проникновение для задержания преступника и осмотр мест происшествий

Статью 15 закона "О полиции" предлагается дополнить нормой о возможности проникновения полицейских в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.

Кроме того, статья 13 закона дополняется нормой, согласно которой сотрудники полиции вправе "осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях". В кабмине отмечают, что на данный момент закон предоставляет правоохранителям право производить осмотр лишь в некоторых специальных случаях.

Обоснованные действия

Полицейские не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении обязанностей, если они осуществлялись обоснованно и в установленном законодательством порядке.

"Сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции, если эти действия осуществлялись по основаниям и в порядке, установленным законодательством", - говорится в документе. Соответствующими изменениями предлагается дополнить статью 30 закона "О полиции". ("Гарантии правовой защиты сотрудника полиции"). 



Фото:   Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
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