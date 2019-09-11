Трамп сообщил об ошибках Болтона и кандидатах на замену
11 сентября 2019 22:49
23
В частности, рассказал президент, Болтон оскорбил главу КНДР Ким Чен Ына, потребовав от него сдачи всего ядерного оружия и упомянув «ливийскую модель». Кроме того, экс-помощник придерживался «неверной» позиции по Венесуэле. Трамп добавил, что рассматривает пять кандидатур на замену Болтону.
В то же время Bloomberg до выступления президента со ссылкой на три неназванных источника написал, что американский лидер решил уволить Болтона после совещания в Овальном кабинете 10 сентября, где обсуждались санкции против Ирана. Трамп в преддверии возможных переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани обсуждал возможность смягчения санкций против страны, однако Болтон «решительно выступил против» такого шага. Собеседники Bloomberg отметили, что присутствовавший на совещании министр финансов Стивен Мнучин поддержал идею Трампа о смягчении санкций.
Отвечая на вопрос о возможном смягчении ограничений в отношении Ирана, Трамп заявил: «Посмотрим, что будет». Он также сообщил, что хочет заключить сделку с Ираном и что Тегеран тоже настроен на это. При этом отсутствие соглашения не станет проблемой, заключил президент.
10 сентября Мнучин публично объявил о готовности Трампа провести переговоры с Ираном без предварительных условий. При этом министр дал понять, что санкции против Тегерана сохраняются: «Мы поддерживаем кампанию максимального давления [на Иран]».
В тот же день Трамп в Twitter сообщил об отставке Болтона, который занимал свой пост с апреля 2018 года. Он пообещал объявить имя нового помощника на следующей неделе, пока эту должность временно занял заместитель Болтона Чарльз Капперман. По информации CNN, на этот пост в том числе рассматриваются спецпредставители США по Ирану и КНДР, а также послы в Германии и Нидерландах.
Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
11 сентября 2019 22:49
Среди ошибок Болтона Трамп назвал то, что он оскорбил Ким Чен Ына. Политика региона
20
11 сентября 2019 19:55
Беглов набрал 64,43% голосов — это свыше 700 тысяч избирателей. Политика региона
91
11 сентября 2019 18:17
Участники встречи обсудили возможные векторы сотрудничества региона с Госкорпорацией в рамках реализации национальных проектов. Политика региона
129
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
231
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
335
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
488
Видео
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
378
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
244
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
757
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
301
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
550
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
383
Фоторепортажи
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
626
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
864
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1045
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
514
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2268
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
450
Мероприятия