Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 11 сентября, 23:33
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +11 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/09:
USD 65.43
-0.01
EUR 72.22
-0.08
Новости /  Политика /  Политика региона  

Трамп сообщил об ошибках Болтона и кандидатах на замену

11 сентября 2019 22:49
23
Среди ошибок Болтона Трамп назвал то, что он оскорбил Ким Чен Ына.
Джон Болтон, занимая пост помощника по нацбезопасности, допустил несколько ошибок, он также не ладил с «важными» сотрудниками в администрации президента США, передает РБК. Об этом заявил Дональд Трамп, комментируя его отставку, передает Reuters.

В частности, рассказал президент, Болтон оскорбил главу КНДР Ким Чен Ына, потребовав от него сдачи всего ядерного оружия и упомянув «ливийскую модель». Кроме того, экс-помощник придерживался «неверной» позиции по Венесуэле. Трамп добавил, что рассматривает пять кандидатур на замену Болтону.

В то же время Bloomberg до выступления президента со ссылкой на три неназванных источника написал, что американский лидер решил уволить Болтона после совещания в Овальном кабинете 10 сентября, где обсуждались санкции против Ирана. Трамп в преддверии возможных переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани обсуждал возможность смягчения санкций против страны, однако Болтон «решительно выступил против» такого шага. Собеседники Bloomberg отметили, что присутствовавший на совещании министр финансов Стивен Мнучин поддержал идею Трампа о смягчении санкций.

Отвечая на вопрос о возможном смягчении ограничений в отношении Ирана, Трамп заявил: «Посмотрим, что будет». Он также сообщил, что хочет заключить сделку с Ираном и что Тегеран тоже настроен на это. При этом отсутствие соглашения не станет проблемой, заключил президент.

10 сентября Мнучин публично объявил о готовности Трампа провести переговоры с Ираном без предварительных условий. При этом министр дал понять, что санкции против Тегерана сохраняются: «Мы поддерживаем кампанию максимального давления [на Иран]».

В тот же день Трамп в Twitter сообщил об отставке Болтона, который занимал свой пост с апреля 2018 года. Он пообещал объявить имя нового помощника на следующей неделе, пока эту должность временно занял заместитель Болтона Чарльз Капперман. По информации CNN, на этот пост в том числе рассматриваются спецпредставители США по Ирану и КНДР, а также послы в Германии и Нидерландах.



Фото из открытых источников





Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
11 сентября 2019  22:49
Среди ошибок Болтона Трамп назвал то, что он оскорбил Ким Чен Ына.
Трамп сообщил об ошибках Болтона и кандидатах на замену
Среди ошибок Болтона Трамп назвал то, что он оскорбил Ким Чен Ына.   Политика региона
20
11 сентября 2019  19:55
Беглов набрал 64,43% голосов — это свыше 700 тысяч избирателей.
Горизбирком объявил о победе Беглова на выборах губернатора Санкт-Петербурга
Беглов набрал 64,43% голосов — это свыше 700 тысяч избирателей.  Политика региона
91
11 сентября 2019  18:17
Участники встречи обсудили возможные векторы сотрудничества региона с Госкорпорацией в рамках реализации национальных проектов.
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями ГК «Ростех»
Участники встречи обсудили возможные векторы сотрудничества региона с Госкорпорацией в рамках реализации национальных проектов.   Политика региона
129
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
231
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
335
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
488
Весь список


Видео
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
378
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
244
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
757
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
301
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
550
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
383
Весь список

Фоторепортажи
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
626
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
864
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1045
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
514
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2268
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
450
Весь список

Мероприятия
В Самарской области пройдет XXI Поволжская агропромышленная выставка – 2019
В музее Эльдара Рязанова пройдет лекторий «История одного фильма»
Новый театральный сезон Самарского академического театра оперы и балета откроется премьерой оперы С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные