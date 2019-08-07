ЦИК окончательно отказала Гудкову в регистрации на выборы в Мосгордуму
7 августа 2019 17:55
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Комиссия признала недействительными 829 подписей в его поддержку. Больше половины из них были признаны недействительными по заключению почерковедов, а также почти треть — по заключению МВД. К последнему пункту относятся недостоверные данные об избирателях и так называемые мёртвые души.
Сам Гудков с вердиктом ЦИК не согласен и намерен обратиться в суд, о чём он уже написал в своём твиттере.
Напомним, что выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. По результатам подписной кампании было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, а 57 кандидатов получили отказ. Основной причиной отказа стало недостаточное количество достоверных подписей в поддержку потенциальных кандидатов. ЦИК сообщала, что в целом в сданных кандидатами подписных листах избиркомы обнаружили около 10 000 "призраков" — несуществующих избирателей или людей с неправильными паспортными данными, в том числе было выявлено 340 подписей уже умерших людей.
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