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Новости /  Политика /  Политика региона  

Самарскую область посетил чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской республики в России Аликбек Джекшенкулов

11 декабря 2019 19:29
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В ходе переговоров обозначили перспективные направления сотрудничества с Кыргызской Республикой.
11 декабря 2019 года на встрече первого заместителя руководителя Администрации Губернатора Самарской области Владимира Терентьева и Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Российской Федерации Аликбека Джекшенкулова обсудили перспективы торгового и инвестиционного сотрудничества, а также вопросы взаимодействия в сфере туризма и миграционной политики.

По итогам 9 месяцев текущего года торговый оборот Самарской области и Кыргызской Республики уже превысил 105 миллионов долларов США.
Положительная динамика достигнута благодаря нефтеперерабатывающей промышленности, производству минеральныхудобрений, производству
аккумуляторов.

В ходе переговоров обозначили перспективные направления сотрудничества с Кыргызской Республикой в рамках реализации основных задач социально-экономического развития Самарской области: расширение экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции, экономического и инвестиционного взаимодействия, создание совместных производств, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии


Политика региона
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