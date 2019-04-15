Россия полностью прекратила сотрудничество с НАТО, заявили в МИД
15 апреля 2019 21:30
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"НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика", — отметил он.
Замглавы МИД назвал абсурдным само решение альянса прекратить нормальные рабочие контакты по военной линии, заметив, что от отношений между Россией и НАТО во многом зависит и безопасность в Европе.
По словам Грушко, альянс зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией.
"Парадокс, но сегодняшние отношения Россия — НАТО как раз больше всего и напоминают "обычное" состояние дел, под которое создавалась НАТО, — под холодную войну. Снова стряхнули пыль с доктрины Армеля: диалог и сдерживание. Только в этой формуле сейчас много сдерживания и мало диалога", — добавил дипломат.
Он заявил, что общие военные расходы стран НАТО за прошлый год превысили триллион долларов, что в 22 раза больше, чем российские траты на оборону.
При этом Грушко подчеркнул, что Москва не собирается участвовать в гонке по наращиванию военных бюджетов с НАТО, а делает ставку на "экономичные, точечные и эффективные средства".
"В том, что касается вооруженного конфликта с НАТО, то все здравомыслящие надеются, что этого не произойдет. Это была бы катастрофа для всего человечества. Уверен, что это понимают и в Вашингтоне, и в Брюсселе", — добавил замглавы МИД.
По словам Грушко, обновление НАТО было бы возможно через установление подлинного стратегического партнерства с Россией.
"Такая попытка была предпринята на Лиссабонском саммите Россия — НАТО в 2010 году. Однако на деле натовцам пришлось бы поступиться своей "исключительностью", открывать для себя искусство компромисса и работы на равных, ориентироваться не на групповые, а на общие интересы. Этого не произошло", — заключил дипломат.
В последние годы Россия сталкивается с беспрецедентной активностью альянса у своих границ. НАТО называет это "сдерживанием российской агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва не представляет угрозы для других стран, но не оставит без ответа действия, опасные для ее интересов.
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