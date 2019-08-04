Путин выразил соболезнования Трампу в связи с трагедиями в Техасе и Огайо
4 августа 2019 19:17
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"Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо", - говорится в сообщении.
Стрельба произошла в районе Орегон в Дейтоне, штат Огайо, в воскресенье. В результате десять человек, включая нападавшего, погибли, еще 16 пострадали. На месте инцидента работают сотрудники ФБР.
Это второй подобный инцидент в США за выходные - в субботу стрельба в торговом центре в городе Эль-Пасо на западе Техаса унесла жизни 20 человек, число раненых составляет 26. Многие из них в тяжёлом состоянии.
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