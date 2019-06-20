Путин согласился с тезисом, что россиянам "жить стало тяжелее"
20 июня 2019 17:16
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— Реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет, теперь они начали восстанавливаться, — сказал глава государства.
Лидер страны также напомнил, что с этой ситуацией должны помочь нацпроекты. Глава государства подчеркнул, что вокруг них строится работа властей страны. Именно национальные проекты должны поставить российскую экономику "на новые рельсы".
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