Путин согласился с тезисом, что россиянам "жить стало тяжелее"

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— Реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет, теперь они начали восстанавливаться, — сказал глава государства.Лидер страны также напомнил, что с этой ситуацией должны помочь нацпроекты. Глава государства подчеркнул, что вокруг них строится работа властей страны. Именно национальные проекты должны поставить российскую экономику "на новые рельсы".