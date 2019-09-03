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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин прилетел во Владивосток на Восточный экономический форум

3 сентября 2019 22:06
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Где он проведает встречи с иностранными лидерами и обсудит вопросы развития Дальнего Востока с представителями общественности,
Президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток, где он примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведает встречи с иностранными лидерами, передает РБК. Об этом сообщается на сайте Кремля. Путин также обсудит вопросы развития Дальнего Востока с представителями общественности, говорится в сообщении.

В столицу Приморья президент прилетел из Монголии, где находился с официальным по случаю празднования 80-й годовщины победы в боях с японцами на Халхин-Голе.

ВЭФ пройдет на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) с 4 по 6 сентября. Основные задачи форума — содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что на полях ВЭФ Путин встретится с заместителем премьера Государственного совета Китая Ху Чуньхуа, а также с премьер-министрами Махатхиром Мохамадом (Малайзия), Синдзо Абэ (Япония) и Нарендрой Моди (Индия). По словам Ушакова, встреча с Моди пройдет 4 сентября на судоверфи «Звезда», а с Ху российсикий президент встретится 5 сентября.



Фото:  пресс-служба Кремля


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Комментарии



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