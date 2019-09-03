Путин прилетел во Владивосток на Восточный экономический форум
3 сентября 2019 22:06
52
В столицу Приморья президент прилетел из Монголии, где находился с официальным по случаю празднования 80-й годовщины победы в боях с японцами на Халхин-Голе.
ВЭФ пройдет на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) с 4 по 6 сентября. Основные задачи форума — содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что на полях ВЭФ Путин встретится с заместителем премьера Государственного совета Китая Ху Чуньхуа, а также с премьер-министрами Махатхиром Мохамадом (Малайзия), Синдзо Абэ (Япония) и Нарендрой Моди (Индия). По словам Ушакова, встреча с Моди пройдет 4 сентября на судоверфи «Звезда», а с Ху российсикий президент встретится 5 сентября.
Фото: пресс-служба Кремля
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
3 сентября 2019 22:06
Где он проведает встречи с иностранными лидерами и обсудит вопросы развития Дальнего Востока с представителями общественности, Политика региона
49
3 сентября 2019 21:45
3 сентября 2019 16:17
По итогам Национального рейтинга 2019 года Самарская область поднялась на 24 позиции и вошла в десятку регионов с лучшей динамикой. Политика региона
168
Выборы в Самарской области
30 августа 2019 13:23
Это связано с массовыми отпусками и уборкой урожая. Выборы в Самарской области
277
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1941
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1468
Видео
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
223
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
478
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
344
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
310
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
546
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1447
Фоторепортажи
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
406
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2196
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
400
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
675
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
489
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
631
Мероприятия