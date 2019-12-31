91

Путин посмертно наградил юнармейца из Омска, утонувшего при спасении ребёнка— Наградить <...> медалью "За спасение погибавших" <...> Рахимова Артура Данияровича — учащегося БОУ Омска "Средняя общеобразовательная школа № 148" (посмертно), — говорится в документе.В апреле 2019 года двое детей провалились под лёд в Омске. Одного мальчика спас случайный прохожий, за вторым прыгнул 14-летний юнармеец. Спасти восьмилетнего малыша и выбраться самому подростку не удалось. 19 декабря представители следственных органов вручили его родителям медаль СК РФ "Доблесть и отвага", которой мальчик был награждён посмертно.