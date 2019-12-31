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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин посмертно наградил юнармейца из Омска, утонувшего при спасении ребёнка

31 декабря 2019 16:35
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В апреле 2019 года двое детей провалились под лёд в Омске. Одного мальчика спас случайный прохожий, за вторым прыгнул 14-летний юнармеец.
Путин посмертно наградил юнармейца из Омска, утонувшего при спасении ребёнка

Юнармейца из Омска Артура Рахимова, который погиб в апреле этого года, спасая тонувшего ребёнка, президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью "За спасение погибавших", передает life.ru. Соответствующий указ российского лидера опубликован на официальном портале правовой информации.

— Наградить <...> медалью "За спасение погибавших" <...> Рахимова Артура Данияровича — учащегося БОУ Омска "Средняя общеобразовательная школа № 148" (посмертно), — говорится в документе.

В апреле 2019 года двое детей провалились под лёд в Омске. Одного мальчика спас случайный прохожий, за вторым прыгнул 14-летний юнармеец. Спасти восьмилетнего малыша и выбраться самому подростку не удалось. 19 декабря представители следственных органов вручили его родителям медаль СК РФ "Доблесть и отвага", которой мальчик был награждён посмертно. 
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Комментарии


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31 декабря 2019  16:35
В апреле 2019 года двое детей провалились под лёд в Омске. Одного мальчика спас случайный прохожий, за вторым прыгнул 14-летний юнармеец.
Путин посмертно наградил юнармейца из Омска, утонувшего при спасении ребёнка
В апреле 2019 года двое детей провалились под лёд в Омске. Одного мальчика спас случайный прохожий, за вторым прыгнул 14-летний юнармеец.  Политика региона
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31 декабря 2019  15:51
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