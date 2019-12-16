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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

16 декабря 2019 17:47
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Это, по оценке кабмина, увеличит в 2020 году доходы бюджета ПФР на 634,8 миллиарда рублей. На такую же сумму уменьшится трансферт из федерального бюджета.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года, передает РИА Новости. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 1 января.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере шести процентов от заработной платы направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма работает до 2021 года.

Новый закон продлевает заморозку отчислений еще на год — до 2022-го включительно. Также устанавливается обязанность ПФР учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса.

Это, по оценке кабмина, увеличит в 2020 году доходы бюджета ПФР на 634,8 миллиарда рублей. На такую же сумму уменьшится трансферт из федерального бюджета.

При этом дополнительные поступления по распределительной составляющей пенсионной системы будут направлены на текущие выплаты страховых пенсий. 
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Комментарии


Политика региона
16 декабря 2019  17:47
Это, по оценке кабмина, увеличит в 2020 году доходы бюджета ПФР на 634,8 миллиарда рублей. На такую же сумму уменьшится трансферт из федерального бюджета.
Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года
Это, по оценке кабмина, увеличит в 2020 году доходы бюджета ПФР на 634,8 миллиарда рублей. На такую же сумму уменьшится трансферт из федерального бюджета.   Политика региона
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